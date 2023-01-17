Зубова (Дивова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Дивова) Александра Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1802

Отец: Дивов Петр Гаврилович

Мать: Дивова Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
02.09.1802
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
крестный отец: отставной коллежский ассесор Антон Борисович Леццано
Рождение ребёнка
24.05.1819

Сын: Зубов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Зубов Алексей Александрович

Вологодская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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