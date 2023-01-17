Зубова (Дивова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения23.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1802
Отец: Дивов Петр Гаврилович
Крещение
02.09.1802
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
крестный отец: отставной коллежский ассесор Антон Борисович Леццано
Рождение ребёнка
24.05.1819
Отец ребёнка: Зубов Алексей Александрович
Вологодская область, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно