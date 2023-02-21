Дивова (Леццано) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Леццано) Екатерина Борисовна

Место рождения

Варшава, Польша

Дата рождения

1774

Дата смерти

26.06.1827

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Польша
Бракосочетание
19.04.1794

Муж: Дивов Петр Гаврилович

Преображенский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
06.11.1795

Дочь: Храповицкая Софья Петровна

Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1796

Дочь: Дивова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
23.08.1802

Дочь: Зубова Александра Петровна

Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович

Смерть
26.06.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
27.06.1827
Волково кладбище, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
на территории лютеранского кладбища
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