Дивова (Леццано) Екатерина Борисовна
Место рожденияВаршава, Польша
Дата рождения1774
Дата смерти26.06.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.04.1794
Преображенский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
06.11.1795
Дочь: Храповицкая Софья Петровна
Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1796
Дочь: Дивова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
23.08.1802
Дочь: Зубова Александра Петровна
Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Дивов Петр Гаврилович
Смерть
26.06.1827
Похороны
27.06.1827
Волково кладбище, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
на территории лютеранского кладбища