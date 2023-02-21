Дивова (Дивова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Дивова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1796

Дата смерти

01.10.1832

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1796

Отец: Дивов Петр Гаврилович

Мать: Дивова Екатерина Борисовна

Крещение
17.11.1796
Преображенский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Кресный отец: Лейб-гвардии Преображенского полка подполковник Николай Алексеевич Татищев ЦИГА ф19 оп111 д120 стр100
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.10.1832
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: "нервическою горячкою"
Похороны
02.10.1832
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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