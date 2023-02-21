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Зубов Петр Алексеевич

Место рождения

Вологодская область, Russia (Россия)

Дата рождения

24.05.1819

Дата смерти

26.06.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1819

Отец: Зубов Алексей Александрович

Мать: Зубова Александра Петровна

Вологодская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
член Гос.Совета действительный тайный советник
Смерть
26.06.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
26.06.1880
Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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