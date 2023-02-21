Зубов Петр Алексеевич
Место рожденияВологодская область, Russia (Россия)
Дата рождения24.05.1819
Дата смерти26.06.1880
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1819
Вологодская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
член Гос.Совета действительный тайный советник
Смерть
26.06.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
26.06.1880
Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург, Russia (Россия)