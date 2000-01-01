Шляховецкий Шмуль Симхович
Место рожденияКаменка, Елисаветград, Украина
Дата рождения1872
Дата смерти26.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Бракосочетание
22.02.1902
Одесса, Украина
Работа или профессия
Между 1902 и 1941
Новая Одесса
фотограф
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шляховецкий Лев Самойлович
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
07.09.1904
Сын: Шляховецкий Ефим Самойлович
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шляховецкий Яков
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Рождение ребёнка
25.05.1908
Сын: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1913
Сын: Шляховецкий Абрам Самойлович
Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Новая Одесса, Украина
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
26.11.1960
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища