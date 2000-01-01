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Шляховецкий Шмуль Симхович

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Место рождения

Каменка, Елисаветград, Украина

Дата рождения

1872

Дата смерти

26.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Мать: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Бракосочетание
22.02.1902

Жена: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Одесса, Украина
Работа или профессия
Между 1902 и 1941
Новая Одесса
фотограф
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шляховецкий Лев Самойлович

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Шляховецкий Ефим Самойлович

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шляховецкий Яков

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Рождение ребёнка
25.05.1908

Сын: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Шляховецкий Абрам Самойлович

Мать ребёнка: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
26.11.1960
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища
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