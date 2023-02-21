Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

avatar

Место рождения

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина

Дата рождения

25.05.1908

Дата смерти

20.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908

Отец: Шляховецкий Шмуль Симхович

Мать: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Бракосочетание
16.08.1933

Жена: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
15.10.1935

Сын: Шляховецкий Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
21.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Одесса, Украина
Образование
Неизвестно
Институт народного просвещения, Николаев, Украина
высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Одесса
педагог
Смерть
20.04.1986
Харьков, Украина
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Одесса, Украина, Таировское клдб.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close