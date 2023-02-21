Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович
Место рожденияНовая Одесса, Николаевская обл., Украина
Дата рождения25.05.1908
Дата смерти20.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Бракосочетание
16.08.1933
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
15.10.1935
Сын: Шляховецкий Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
21.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна
Одесса, Украина
Образование
Неизвестно
Институт народного просвещения, Николаев, Украина
высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Одесса
педагог
Смерть
20.04.1986
Харьков, Украина
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Одесса, Украина, Таировское клдб.