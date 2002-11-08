Шляховецкая (Ривкина) Софья (Шейна Рохл) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая (Ривкина) Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

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Место рождения

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь

Дата рождения

19.09.1910

Дата смерти

16.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910

Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов

Мать: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Бракосочетание
16.08.1933

Муж: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
15.10.1935

Сын: Шляховецкий Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
21.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Одесса, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
16.07.1983
Одесса, Украина
Похороны
Неизвестно
Одесса, Украина
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