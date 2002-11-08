Шляховецкая (Ривкина) Софья (Шейна Рохл) Яковлевна
Место рожденияс. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Дата рождения19.09.1910
Дата смерти16.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910
Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов
Мать: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Бракосочетание
16.08.1933
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
15.10.1935
Сын: Шляховецкий Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
21.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович
Одесса, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
16.07.1983
Одесса, Украина
Похороны
Неизвестно
Одесса, Украина