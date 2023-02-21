Рывкин Янкель Шмуйлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Рывкин Шмуль
Мать: Рывкина Голда
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
11.11.1899
Мать ребёнка: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна
Мать ребёнка: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гутентова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта Янкелевна
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Хана
Смерть
28.10.1941
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь