Рывкин Янкель Шмуйлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРывкин Янкель Шмуйлов

Рывкин Янкель Шмуйлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Рывкин Шмуль

Мать: Рывкина Голда

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рывкин Семён Янкелевич

Мать ребёнка: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Рывкин Абрам Янкелевич

Мать ребёнка: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рывкин Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Мать ребёнка: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гутентова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта Янкелевна

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Хана

Смерть
28.10.1941
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close