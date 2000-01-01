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Рывкина Хана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рывкин Семён Янкелевич

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Рывкин Абрам Янкелевич

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рывкин Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гутентова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта Янкелевна

Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Янкель Шмуйлов

Смерть
Неизвестно
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