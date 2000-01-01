Рывкина Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
11.11.1899
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гутентова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта Янкелевна
Отец ребёнка: Рывкин Янкель Шмуйлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно