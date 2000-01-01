Рывкин Давид Яковлевич
Место рожденияс. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Дата рождения1905
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов
Мать: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
07.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рывкина Эсфирь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Эсфирь
Смерть
1960
Рига, Латвия