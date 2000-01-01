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Рывкин Давид Яковлевич

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Место рождения

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь

Дата рождения

1905

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов

Мать: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
07.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рывкина Эсфирь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Эсфирь

Смерть
1960
Рига, Латвия
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