Гутентова (Рывкина) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов
Мать: Рывкина Хана
Рождение ребёнка
13.05.1947
Сын: Гутентов Яков
Отец ребёнка: Гутентов Хацкель
Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутентов Хацкель
Куйбышев, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гутентов Хацкель
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бат-Ям, Израиль