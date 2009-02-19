Гутентова (Рывкина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутентова (Рывкина) Елизавета Яковлевна

Гутентова (Рывкина) Елизавета Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов

Мать: Рывкина Хана

Рождение ребёнка
13.05.1947

Сын: Гутентов Яков

Отец ребёнка: Гутентов Хацкель

Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутентов Хацкель

Куйбышев, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутентов Хацкель

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бат-Ям, Израиль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close