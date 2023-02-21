Гутентов Хацкель
Место рожденияСССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
13.05.1947
Сын: Гутентов Яков
Мать ребёнка: Гутентова Елизавета Яковлевна
Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гутентова Елизавета Яковлевна
Куйбышев, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
Куйбышев (Самара)
Похороны
Неизвестно
Самара, Россия