Гутентов Хацкель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутентов Хацкель

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Место рождения

СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
13.05.1947

Сын: Гутентов Яков

Мать ребёнка: Гутентова Елизавета Яковлевна

Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гутентова Елизавета Яковлевна

Куйбышев, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутентова Елизавета Яковлевна

Смерть
1981
Куйбышев (Самара)
Похороны
Неизвестно
Самара, Россия
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