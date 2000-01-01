Рывкин Семён Янкелевич
Место рожденияс. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Дата рождения1898
Дата смерти?.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов
Мать: Рывкина Хана
с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1927
Мать ребёнка: Рывкина Хая Ельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Хая Ельевна
Смерть
?.12.1960
Одесса, Украина