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Рывкин Семён Янкелевич

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Место рождения

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Рывкин Янкель Шмуйлов

Мать: Рывкина Хана

с. Круки, Полеская (Гомельская) обл., Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Рывкин Леонид Семёнович

Мать ребёнка: Рывкина Хая Ельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Хая Ельевна

Смерть
?.12.1960
Одесса, Украина
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