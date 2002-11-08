Шляховецкий Валентин Михайлович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения15.10.1935
Дата смерти08.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1935
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
06.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, Россия
Работа или профессия
С 1964 по 08.11.2002
Краснодар
зав. кафедрой | Краснодарский политехнический институт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Константиновка, Украина
Образование
Неизвестно
ОТИХП
Высшее | Доктор технических наук, профессор
Смерть
08.11.2002
Краснодар, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Краснодар, Россия