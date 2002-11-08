Шляховецкий Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Валентин Михайлович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

15.10.1935

Дата смерти

08.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1935

Отец: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Мать: Шляховецкая Софья (Шейна Рохл) Яковлевна

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
06.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, Россия
Работа или профессия
С 1964 по 08.11.2002
Краснодар
зав. кафедрой | Краснодарский политехнический институт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Константиновка, Украина
Образование
Неизвестно
ОТИХП
Высшее | Доктор технических наук, профессор
Смерть
08.11.2002
Краснодар, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Краснодар, Россия
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