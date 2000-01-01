Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна
Место рожденияРовно, Украина
Дата рождения?.03.1880
Дата смерти25.02.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1880
Ровно, Украина
Бракосочетание
22.02.1902
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шляховецкий Лев Самойлович
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
07.09.1904
Сын: Шляховецкий Ефим Самойлович
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шляховецкий Яков
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Рождение ребёнка
25.05.1908
Сын: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1913
Сын: Шляховецкий Абрам Самойлович
Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович
Новая Одесса, Украина
Смерть
25.02.1960
Москва, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища