Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая (Купервассер) Клара Перля Лейзеровна

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Место рождения

Ровно, Украина

Дата рождения

?.03.1880

Дата смерти

25.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1880

Отец: Купервассер Лузер Лейбович

Мать: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Ровно, Украина
Бракосочетание
22.02.1902

Муж: Шляховецкий Шмуль Симхович

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шляховецкий Лев Самойлович

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Шляховецкий Ефим Самойлович

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шляховецкий Яков

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Рождение ребёнка
25.05.1908

Сын: Шляховецкий Михаил (Моисей) Самойлович

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Шляховецкий Абрам Самойлович

Отец ребёнка: Шляховецкий Шмуль Симхович

Новая Одесса, Украина
Смерть
25.02.1960
Москва, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища
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