Шляховецкий Ефим Самойлович
Место рожденияНовая Одесса, Украина
Дата рождения07.09.1904
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Этлина Майя Ефимовна
Мать ребёнка: Софья
Одесса
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шляховецкий Павел Ефимович
Мать ребёнка: Павлова Вера
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шляховецкий Борис Ефимович
Мать ребёнка: Павлова Вера
Бракосочетание
1933
Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляховнцкая Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Развод
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
1977
Макеевка Донецкой обл., Украина