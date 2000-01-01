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Шляховецкий Ефим Самойлович

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Место рождения

Новая Одесса, Украина

Дата рождения

07.09.1904

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1904

Отец: Шляховецкий Шмуль Симхович

Мать: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Этлина Майя Ефимовна

Мать ребёнка: Софья

Одесса
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляховецкий Павел Ефимович

Мать ребёнка: Павлова Вера

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляховецкий Борис Ефимович

Мать ребёнка: Павлова Вера

Бракосочетание
1933

Жена: Шляховецкая Софья (Сура Перл) Соломоновна

Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховнцкая Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Развод
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
1977
Макеевка Донецкой обл., Украина
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