Этлина (Шляховецкая) Майя Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этлина (Шляховецкая) Майя Ефимовна

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

10.05.1928

Дата смерти

17.01.1994

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928

Отец: Шляховецкий Ефим Самойлович

Мать: Софья

Одесса
Бракосочетание
16.?.1946

Муж: Этлин Михаил (Мойше) Залманович

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
14.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Тищенко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
25.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович

с.Ракошино, Мукачево, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
17.01.1994
Макеевка Донецкой обл., Украина
Причина смерти: Диабет
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