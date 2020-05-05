Этлина (Шляховецкая) Майя Ефимовна
Место рожденияОдесса
Дата рождения10.05.1928
Дата смерти17.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928
Отец: Шляховецкий Ефим Самойлович
Мать: Софья
Одесса
Бракосочетание
16.?.1946
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
14.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Тищенко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
25.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Этлин Михаил (Мойше) Залманович
с.Ракошино, Мукачево, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
17.01.1994
Макеевка Донецкой обл., Украина
Причина смерти: Диабет