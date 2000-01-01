(Марченко) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Этлина Майя Ефимовна
Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович
Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляховнцкая Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Макеевка, Украина