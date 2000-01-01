(Марченко) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марченко) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Этлина Майя Ефимовна

Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович

Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховнцкая Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович

Развод
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Ефим Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Ефим Самойлович

Смерть
Неизвестно
Макеевка, Украина
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