Этлин Михаил (Мойше) Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этлин Михаил (Мойше) Залманович

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Место рождения

Лоев, Гомельская обл., Белоруссия

Дата рождения

16.11.1916

Дата смерти

30.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916

Отец: Этлин Залман

Мать: не указана

Лоев, Гомельская обл., Белоруссия
Бракосочетание
16.?.1946

Жена: Этлина Майя Ефимовна

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
14.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Тищенко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
25.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна

с.Ракошино, Мукачево, Украина
Смерть
30.11.1986
Макеевка Донецкой обл., Украина
Причина смерти: CardiacArrest
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