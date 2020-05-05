Этлин Михаил (Мойше) Залманович
Место рожденияЛоев, Гомельская обл., Белоруссия
Дата рождения16.11.1916
Дата смерти30.11.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916
Отец: Этлин Залман
Мать: не указана
Лоев, Гомельская обл., Белоруссия
Бракосочетание
16.?.1946
Жена: Этлина Майя Ефимовна
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
14.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Тищенко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
25.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Этлина Майя Ефимовна
с.Ракошино, Мукачево, Украина
Смерть
30.11.1986
Макеевка Донецкой обл., Украина
Причина смерти: CardiacArrest