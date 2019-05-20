Тищенко (Этлина) Людмила Михайловна
Место рожденияМакеевка, Украина
Дата рождения20.05.1949
Дата смерти05.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949
Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
10.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Сергей Захарович
Макеевка Донецкой обл., Украина
Место жительства
Неизвестно
Макеевка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Макеевка, Украина
Смерть
05.05.2020
Макеевка, Донецкая обл., Украина
Похороны
Неизвестно
Макеевка