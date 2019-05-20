Тищенко (Этлина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Этлина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Макеевка, Украина

Дата рождения

20.05.1949

Дата смерти

05.05.2020

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949

Отец: Этлин Михаил (Мойше) Залманович

Мать: Этлина Майя Ефимовна

Макеевка, Украина
Рождение ребёнка
10.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тищенко Сергей Захарович

Макеевка Донецкой обл., Украина
Место жительства
Неизвестно
Макеевка, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Сергей Захарович

Макеевка, Украина
Смерть
05.05.2020
Макеевка, Донецкая обл., Украина
Похороны
Неизвестно
Макеевка
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