Тищенко Сергей Захарович
Место рожденияЗапорожская обл., Украина
Дата рождения09.07.1941
Дата смерти02.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Запорожская обл., Украина
Рождение ребёнка
10.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тищенко Людмила Михайловна
Макеевка Донецкой обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Макеевка, Украина
Место жительства
Неизвестно
Макеевка, Украина
Смерть
02.08.2020