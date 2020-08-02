Тищенко Сергей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Сергей Захарович

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Место рождения

Запорожская обл., Украина

Дата рождения

09.07.1941

Дата смерти

02.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Запорожская обл., Украина
Рождение ребёнка
10.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тищенко Людмила Михайловна

Макеевка Донецкой обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Людмила Михайловна

Макеевка, Украина
Место жительства
Неизвестно
Макеевка, Украина
Смерть
02.08.2020
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