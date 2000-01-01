Шляховецкий Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкий Павел Ефимович

Шляховецкий Павел Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Шляховецкий Ефим Самойлович

Мать: Павлова Вера

Смерть
1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close