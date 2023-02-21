Павлова (Павлова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шляховецкий Павел Ефимович
Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шляховецкий Борис Ефимович
Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931