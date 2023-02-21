Павлова (Павлова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Павлова) Вера

Павлова (Павлова) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляховецкий Павел Ефимович

Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шляховецкий Борис Ефимович

Отец ребёнка: Шляховецкий Ефим Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Ефим Самойлович

Смерть
1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close