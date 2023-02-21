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Шляховецкий Борис Ефимович
Шляховецкий Борис Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Шляховецкий Ефим Самойлович
1904 г.р.
Мать
Павлова (Павлова) Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Шляховецкий Ефим Самойлович
Мать:
Павлова Вера
Смерть
1931
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