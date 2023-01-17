Шляховецкая (Шляховецкая) Серафима (Сима) Самойловна
Место рожденияНовая Одесса, Украина
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти16.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Новая Одесса, Украина
Образование
С 1927 по 1930
Институт оциального образования, Николаев, Украина
высшее
Образование
1927
Новая Одесса, Украина
средняя школа №1
Образование
1930
Николаев
Николаевский институт социального образования, социально-экономический ф-т
Бракосочетание
13.03.1933
Белая Церковь
Рождение ребёнка
22.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинчик Фридель Иосифович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинчик Фридель Иосифович
Николаев, Миколаївська область
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Место жительства
Неизвестно
Яблочкова, 21-21
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
16.03.1987
Москва, Россия
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
1987
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища