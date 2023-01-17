Шляховецкая (Шляховецкая) Серафима (Сима) Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая (Шляховецкая) Серафима (Сима) Самойловна

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Место рождения

Новая Одесса, Украина

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

16.03.1987

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: Шляховецкий Шмуль Симхович

Мать: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Образование
С 1927 по 1930
Институт оциального образования, Николаев, Украина
высшее
Образование
1927
Новая Одесса, Украина
средняя школа №1
Образование
1930
Николаев
Николаевский институт социального образования, социально-экономический ф-т
Бракосочетание
13.03.1933

Муж: Половинчик Фридель Иосифович

Белая Церковь
Рождение ребёнка
22.12.1934

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Отец ребёнка: Половинчик Фридель Иосифович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинчик Фридель Иосифович

Николаев, Миколаївська область
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Место жительства
Неизвестно
Яблочкова, 21-21
Работа или профессия
Неизвестно
педагог
Смерть
16.03.1987
Москва, Россия
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
1987
Москва, колумбарий №18 Донского кладбища
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