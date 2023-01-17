Шляховецкий Абрам Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкий Абрам Самойлович

Шляховецкий Абрам Самойлович

avatar

Место рождения

Новая Одесса, Украина

Дата рождения

03.05.1913

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913

Отец: Шляховецкий Шмуль Симхович

Мать: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Новая Одесса, Украина
Бракосочетание
1931

Жена: Крючкова Вера Варфоломеевна

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
26.09.1932

Дочь: Тамара Абрамовна

Мать ребёнка: Крючкова Вера Варфоломеевна

Новая Одесса, Украина
Образование
С 1935 по 1941
Одесса, Одеська область
6-й курс Одесского индустриального института
Призыв на военную службу
?.06.1941
Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
инженер-технолог завода Медведева
Смерть
?.07.1941
не известно
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
не известно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close