Шляховецкий Абрам Самойлович
Место рожденияНовая Одесса, Украина
Дата рождения03.05.1913
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913
Новая Одесса, Украина
Бракосочетание
1931
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
26.09.1932
Дочь: Тамара Абрамовна
Мать ребёнка: Крючкова Вера Варфоломеевна
Новая Одесса, Украина
Образование
С 1935 по 1941
Одесса, Одеська область
6-й курс Одесского индустриального института
Призыв на военную службу
?.06.1941
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог завода Медведева
Смерть
?.07.1941
не известно
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
не известно