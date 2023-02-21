Крючкова (Дудниченко) Вера Варфоломеевна
Место рожденияНовая Одесса, Украина
Дата рождения1914
Дата смерти1985
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Дудниченко Варфоломей
Мать: не указана
Новая Одесса, Украина
Бракосочетание
1931
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
26.09.1932
Дочь: Тамара Абрамовна
Отец ребёнка: Шляховецкий Абрам Самойлович
Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
02.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Гавриил
Вознесенск, Николаевская обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючков Гавриил
Смерть
1985
Харьков?