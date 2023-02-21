Крючкова (Дудниченко) Вера Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Дудниченко) Вера Варфоломеевна

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Место рождения

Новая Одесса, Украина

Дата рождения

1914

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Дудниченко Варфоломей

Мать: не указана

Новая Одесса, Украина
Бракосочетание
1931

Муж: Шляховецкий Абрам Самойлович

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
26.09.1932

Дочь: Тамара Абрамовна

Отец ребёнка: Шляховецкий Абрам Самойлович

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
02.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Гавриил

Вознесенск, Николаевская обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Гавриил

Смерть
1985
Харьков?
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