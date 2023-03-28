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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
170Новая Одесса (Федоровка), мест. каз.при р. Буге.10310336910151175Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары. Здания бывшего Ново-Одесского военного госпиталя.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Ново-Одесса (Федоровка), местечко бывшее государственное, при реке Буге, дворов 509, жителей 2590, волостное правление (уездный город в 102 верстах), церковь правосл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Новая Одесса
местечко Новая Одесса
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Новая-Одесса, при реке Буге (сельское общество)1174265732515908
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16358Нова Одесамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н НовоодеськийНовоодеська міськрада