город Новая Одесса, город Новая Одесса, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Новая Одесса

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
170Новая Одесса (Федоровка), мест. каз.при р. Буге.10310336910151175Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары. Здания бывшего Ново-Одесского военного госпиталя.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Ново-Одесская волость
112. Ново-Одесса (Федоровка), местечко бывшее государственное, при реке Буге, дворов 509, жителей 2590, волостное правление (уездный город в 102 верстах), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Ново-Одесская волость
местечко Новая Одесса
Херсонская губерния, Херсонский уезд
местечко Новая Одесса

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Ново-Одесская волость
м. Новая-Одесса, при реке Буге (сельское общество)1174265732515908

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16358Нова Одесамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н НовоодеськийНовоодеська міськрада
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