Купервассер Лузер Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купервассер Лузер Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Байкель Сура Ривка Лейзеровна

Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Ровно, Украина
Рождение ребёнка
?.03.1880

Дочь: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна

Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терпеливая Берта Лейзеровна

Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купервассер Вольф Лейзерович

Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купервассер Аарон Лузерович

Мать ребёнка: Купервассер Люба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дочь Лузера)

Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купервассер Люба

Смерть
Неизвестно
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