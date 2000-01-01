Купервассер Лузер Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Байкель Сура Ривка Лейзеровна
Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна
Ровно, Украина
Рождение ребёнка
?.03.1880
Дочь: Шляховецкая Клара Перля Лейзеровна
Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна
Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терпеливая Берта Лейзеровна
Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна
Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купервассер Вольф Лейзерович
Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купервассер Аарон Лузерович
Мать ребёнка: Купервассер Люба
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дочь Лузера)
Мать ребёнка: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купервассер Люба
Смерть
Неизвестно