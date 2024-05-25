Купервассер Аарон Лузерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Купервассер Лузер Лейбович
Мать: Купервассер Люба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купервассер Татьяна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Купервассер) Юлия Ароновна
Мать ребёнка: Купервассер Татьяна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Купервассер) Мася Ароновна
Мать ребёнка: Купервассер Татьяна
Смерть
Неизвестно