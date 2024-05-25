Купервассер Аарон Лузерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупервассер Аарон Лузерович

Купервассер Аарон Лузерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Купервассер Лузер Лейбович

Мать: Купервассер Люба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купервассер Татьяна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Купервассер) Юлия Ароновна

Мать ребёнка: Купервассер Татьяна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Купервассер) Мася Ароновна

Мать ребёнка: Купервассер Татьяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.