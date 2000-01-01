Купервассер Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купервассер Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Юлия Ароновна

Отец ребёнка: Купервассер Аарон Лузерович

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мася Ароновна

Отец ребёнка: Купервассер Аарон Лузерович

Одесса, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купервассер Аарон Лузерович

Смерть
Неизвестно
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