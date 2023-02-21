Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купервассер Абрам Хаскель Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Купервассер Амалия (Мальвина) Леоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Купервассер Самуил Леонович

Мать ребёнка: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купервассер Сарра Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купервассер Лузер Лейбович

Мать ребёнка: Купервассер Сарра Самсоновна

Смерть
1858
Одесса
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