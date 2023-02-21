Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купервассер Абрам Хаскель Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Купервассер Амалия (Мальвина) Леоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Купервассер Самуил Леонович
Мать ребёнка: не указана
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купервассер Лузер Лейбович
Мать ребёнка: Купервассер Сарра Самсоновна
Смерть
1858
Одесса