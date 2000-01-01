Купервассер Абрам Хаскель Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купервассер Абрам Хаскель Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купервассер Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купервассер Ревекка Хаскелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купервассер Фаня Хаскелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зильберквит Соня Хаскелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купервассер Мария Хаскелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купервассер Лиза Хаскелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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