Купервассер Абрам Хаскель Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Купервассер Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купервассер Ревекка Хаскелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купервассер Фаня Хаскелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зильберквит Соня Хаскелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купервассер Мария Хаскелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купервассер Лиза Хаскелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купервассер Лейба (Леон) Абрам-Хаскелевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно