Терпеливая (Купервассер) Берта Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпеливая (Купервассер) Берта Лейзеровна

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Место рождения

Ровно, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купервассер Лузер Лейбович

Мать: Купервассер Яхед Беньюмен-Лейбовна

Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гертруда Лазаревна

Отец ребёнка: Терпеливый Лазарь

Эмиграция
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Лазаревна

Отец ребёнка: Терпеливый Лазарь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпеливый Лазарь

Смерть
Неизвестно
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