Терпеливая (Купервассер) Берта Лейзеровна
Место рожденияРовно, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ровно, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гертруда Лазаревна
Отец ребёнка: Терпеливый Лазарь
Эмиграция
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Лазаревна
Отец ребёнка: Терпеливый Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терпеливый Лазарь
Смерть
Неизвестно