Шляховецкая (Клишина) Бейла Шмуль-Лейзеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1926
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Клишин Шмуль Лейзер
Мать: Клишина Эйдя
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шляховецкий Шмуль Симхович
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Рождение ребёнка
?.10.1884
Сын: Шляховецкий Рувим Симхович
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ита Симховна
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплицкая Эстер Малка Симховна
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмулевич Ревекка Симховна
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесфамильная Любовь (Люба) Симховна
Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1926
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина