Шляховецкая (Клишина) Бейла Шмуль-Лейзеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкая (Клишина) Бейла Шмуль-Лейзеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1926

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Клишин Шмуль Лейзер

Мать: Клишина Эйдя

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шляховецкий Шмуль Симхович

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Шляховецкий Рувим Симхович

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ита Симховна

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмулевич Ревекка Симховна

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесфамильная Любовь (Люба) Симховна

Отец ребёнка: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Смерть
После 1926
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
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