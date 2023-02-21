Шмулевич (Шляховецкая) Ревекка Симховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмулевич (Шляховецкая) Ревекка Симховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Мать: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сюткина Серафима Зиновьевна

Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмулевич Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эйдя Зиновьевна

Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий

Смерть
Неизвестно
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