Шмулевич (Шляховецкая) Ревекка Симховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сюткина Серафима Зиновьевна
Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич
Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эйдя Зиновьевна
Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич
Отец ребёнка: Шмулевич Зиновий
Смерть
Неизвестно