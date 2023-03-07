Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти13.07.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
20.07.1939
Рождение ребёнка
19.02.1947
Рождение ребёнка
17.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дударева Раиса Андреевна
Смерть
13.07.1953