Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

1914

Дата смерти

13.07.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шмулевич Зиновий

Мать: Шмулевич Ревекка Симховна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
19.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Раиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударева Раиса Андреевна

Смерть
13.07.1953
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