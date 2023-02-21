Шмулевич Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмулевич Зиновий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сюткина Серафима Зиновьевна

Мать ребёнка: Шмулевич Ревекка Симховна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Мать ребёнка: Шмулевич Ревекка Симховна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

Мать ребёнка: Шмулевич Ревекка Симховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эйдя Зиновьевна

Мать ребёнка: Шмулевич Ревекка Симховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмулевич Ревекка Симховна

Смерть
Неизвестно
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