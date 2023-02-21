Дударева (Дударева) Раиса Андреевна
Место рожденияг.Донецк
Дата рождения29.04.1914
Дата смертиПосле 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Донецк
Рождение ребёнка
20.07.1939
Рождение ребёнка
19.02.1947
Рождение ребёнка
17.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1997