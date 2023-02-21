Дударева (Дударева) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударева (Дударева) Раиса Андреевна

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Место рождения

г.Донецк

Дата рождения

29.04.1914

Дата смерти

После 1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Донецк
Рождение ребёнка
20.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Рождение ребёнка
19.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмулевич Фроим (Фёдор) Зиновьевич

Смерть
После 1997
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