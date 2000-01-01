Сюткина (Шмулевич) Серафима Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
20.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герин Александр Иванович
Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
04.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюткин Аркадий Петрович
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Алма-Ата, Казахстан