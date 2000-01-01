Сюткина (Шмулевич) Серафима Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюткина (Шмулевич) Серафима Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шмулевич Зиновий

Мать: Шмулевич Ревекка Симховна

Рождение ребёнка
20.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герин Александр Иванович

Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
04.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюткин Аркадий Петрович

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герин Александр Иванович

Смерть
1979
Алма-Ата, Казахстан
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