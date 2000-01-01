Герин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюткина Серафима Зиновьевна

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюткина Серафима Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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