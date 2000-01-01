Герин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюткина Серафима Зиновьевна
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно