Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмулевич Зиновий

Мать: Шмулевич Ревекка Симховна

Рождение ребёнка
20.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лященко Софья Григорьевна

Мариуполь
Рождение ребёнка
05.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лященко Софья Григорьевна

с. Захарьевка, Донецкая обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лященко Софья Григорьевна

Смерть
1941
Мариуполь
Причина смерти: Холокост
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close