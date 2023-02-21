Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмулевич Зиновий
Рождение ребёнка
20.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лященко Софья Григорьевна
Мариуполь
Рождение ребёнка
05.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лященко Софья Григорьевна
с. Захарьевка, Донецкая обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Мариуполь
Причина смерти: Холокост