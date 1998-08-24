Лященко (Гладун) Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1919
Дата смерти24.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич
Мариуполь
Рождение ребёнка
05.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич
с. Захарьевка, Донецкая обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1998