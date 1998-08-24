Лященко (Гладун) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лященко (Гладун) Софья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1919

Дата смерти

24.08.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

Мариуполь
Рождение ребёнка
05.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

с. Захарьевка, Донецкая обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмулевич Зёма (Семён) Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лященко Иван Трофимович

Смерть
24.08.1998
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