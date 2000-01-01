Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

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Место рождения

Чигирин, Украина

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шляховецкий Лейба Дувидович

Мать: Шляховецкая Сура Рывка

Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шляховецкий Шмуль Симхович

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Шляховецкий Рувим Симхович

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ита Симховна

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмулевич Ревекка Симховна

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесфамильная Любовь (Люба) Симховна

Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Смерть
Неизвестно
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