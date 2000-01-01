Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Место рожденияЧигирин, Украина
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шляховецкий Шмуль Симхович
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Каменка, Елисаветград, Украина
Елисаветградский уезд Херсонской губ., г. Кировоград
Рождение ребёнка
?.10.1884
Сын: Шляховецкий Рувим Симхович
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ита Симховна
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Каменка, Елисаветград, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплицкая Эстер Малка Симховна
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмулевич Ревекка Симховна
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесфамильная Любовь (Люба) Симховна
Мать ребёнка: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно