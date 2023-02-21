Теплицкая (Шляховецкая) Эстер Малка Симховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая (Шляховецкая) Эстер Малка Симховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Мать: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Теплицкая Сура Ривка (Софья) Евсеевна

Отец ребёнка: Теплицкий Ишия Мошкович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплицкий Ишия Мошкович

Смерть
Неизвестно
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