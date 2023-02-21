Теплицкая (Шляховецкая) Эстер Малка Симховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Теплицкая Сура Ривка (Софья) Евсеевна
Отец ребёнка: Теплицкий Ишия Мошкович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплицкий Ишия Мошкович
Смерть
Неизвестно