Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

28.02.1895

Дата смерти

08.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1895

Отец: Теплицкий Ишия Мошкович

Мать: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1915

Муж: Беленький Исаак

Рождение ребёнка
02.11.1916

Дочь: Теплицкая Фрида Исааковна

Отец ребёнка: Беленький Исаак

Бракосочетание
12.01.1928

Муж: Гофман Исаак Израйлевич

Новая Одесса, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.03.1931

Сын: Гофман Евсей Исаакович

Отец ребёнка: Гофман Исаак Израйлевич

Москва, Россия
Смерть
08.05.1971
Москва, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище, кол. 2
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