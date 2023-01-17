Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1895
Дата смерти08.05.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1895
Бракосочетание
1915
Муж: Беленький Исаак
Рождение ребёнка
02.11.1916
Дочь: Теплицкая Фрида Исааковна
Отец ребёнка: Беленький Исаак
Бракосочетание
12.01.1928
Новая Одесса, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.03.1931
Отец ребёнка: Гофман Исаак Израйлевич
Москва, Россия
Смерть
08.05.1971
Москва, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище, кол. 2