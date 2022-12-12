Теплицкий Ишия Мошкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплицкий Мошко Фроимович
Мать: Теплицкая ?
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Теплицкая Сура Ривка (Софья) Евсеевна
Мать ребёнка: Теплицкая Эстер Малка Симховна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплицкая Эстер Малка Симховна
Смерть
Неизвестно