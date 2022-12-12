Теплицкий Ишия Мошкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкий Ишия Мошкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплицкий Мошко Фроимович

Мать: Теплицкая ?

Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Теплицкая Сура Ривка (Софья) Евсеевна

Мать ребёнка: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Смерть
Неизвестно
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