Теплицкий Моисей Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкий Моисей Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплицкий Ишия Мошкович

Мать: Теплицкая Эстер Малка Симховна

Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич

Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Лейзер Моисеевич

Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Семён Моисеевич

Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплицкая Шейва Борисовна

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