Теплицкий Моисей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1923
Сын: Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич
Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Лейзер Моисеевич
Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Семён Моисеевич
Мать ребёнка: Теплицкая Шейва Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно