Теплицкая (Теплицкая) Фрида Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая (Теплицкая) Фрида Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1916

Дата смерти

15.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1916

Отец: Беленький Исаак

Мать: Теплицкая Сура Ривка (Софья) Евсеевна

Бракосочетание
1937

Муж: Фонарёв Наум Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фонарёв Юлий Наумович

Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.06.1947

Сын: Фонарёв Владимир Наумович

Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович

Москва, Россия
Смерть
15.12.1998
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище
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