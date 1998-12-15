Теплицкая (Теплицкая) Фрида Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1916
Дата смерти15.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1916
Отец: Беленький Исаак
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.06.1947
Сын: Фонарёв Владимир Наумович
Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонарёв Наум Михайлович
Москва, Россия
Смерть
15.12.1998
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище