Фонарёв Наум Михайлович
Место рожденияЧерниговская губ., Украина
Дата рождения02.02.1911
Дата смерти06.06.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911
Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович
Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна
Черниговская губ., Украина
Работа или профессия
С 1923
под Черниговом
плотник
Образование
С 1933 по 1937
Ленингр. э/тех. ин-т инж-ров сигнализации и связи НКПС СССР
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.06.1947
Сын: Фонарёв Владимир Наумович
Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна
Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ЦНИИ НКПС СССР, ВНИИЖТ, Москва
инженер, ст.н.с., зав. лабораторией
Смерть
06.06.1990
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище