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Фонарёв Наум Михайлович

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Место рождения

Черниговская губ., Украина

Дата рождения

02.02.1911

Дата смерти

06.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911

Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович

Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна

Черниговская губ., Украина
Работа или профессия
С 1923
под Черниговом
плотник
Образование
С 1933 по 1937
Ленингр. э/тех. ин-т инж-ров сигнализации и связи НКПС СССР
Бракосочетание
1937

Жена: Теплицкая Фрида Исааковна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фонарёв Юлий Наумович

Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.06.1947

Сын: Фонарёв Владимир Наумович

Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплицкая Фрида Исааковна

Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ЦНИИ НКПС СССР, ВНИИЖТ, Москва
инженер, ст.н.с., зав. лабораторией
Смерть
06.06.1990
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище
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